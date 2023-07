Manovre salvavita, medici in piazza per spiegarle ai cittadini

TRIESTE - Quali sono le manovre salvavita da mettere in atto in caso di arresto cardiaco? A questa e altre domande hanno risposto in piazza della Borsa personale sanitario e specializzandi della scuola di cardiologia dell'Università di Trieste incontrando la cittadinanza.

Obiettivo: sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, sull'educazione di comunità al riconoscimento e primo trattamento dell'attacco-arresto cardiaco e sulla necessità di sostenere e favorire la cultura della donazione di organi.

L'iniziativa Embracing hearts Trieste è stata promossa dalla struttura complessa Cardiologia di Cattinara, diretta da Gianfranco Sinagra, che celebra il ventennale dell'attivazione del Polo cardiologico dipartimentale, intitolato a Fulvio Camerini. Per un paio d'ore il personale sanitario e gli specializzandi, attraverso l'esercitazione pratica su manichini, hanno spiegato ai cittadini come agire in caso di emergenza. «La chiamata dei soccorsi avanzati e il massaggio cardiaco permettono di trasferire il paziente alle cure più avanzate» ha spiegato uno dei coordinatori dell'evento, Davide Nait, dello staff cardiologico medico-infermieristico di Cattinara, sottolineando la necessità di formare sempre più persone alle corrette manovre salvavita. Spazio poi alla sensibilizzazione verso la cultura del dono: «Invito tutti sempre a scegliere di poter donare gli organi, perché un giorno si potrà ricevere: ci sono 250mila possibilità in più di poter ricevere», ha spiegato il presidente di Aido Trieste, Fredrik Benvenuti.