Incidente sulla Strada Costiera, frontale tra due moto: gravissimo un centauro

TRIESTE - Due persone sono state soccorse dagli operatori sanitari nel pomeriggio di oggi, sabato 29 aprile, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la Strada Costiera, indicativamente all'altezza dell'incrocio per Santa Croce, nel territorio comunale di Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato, due motociclisti si sono scontrati in un impatto di tipo frontale. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Santa Croce, l'equipaggio di una seconda ambulanza proveniente dalla città e l'automedica proveniente sempre dalla città. I due centauri, due uomini, sono stati presi in carico dal personale medico infermieristico e trasportati entrambi all'ospedale di Cattinara. Uno dei due è stato trasportato al nosocomio in gravi condizioni (codice rosso). L'altro centauro è stato centralizzato nello stesso ospedale per la cura di ferite non gravi.