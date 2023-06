Incendio di via Di Vittorio: disposta l'autopsia sul corpo di Monica Battisti

TRIESTE - L'attività dei vigili del fuoco per risalire alle cause dell'incendio divampato lunedì all'alba in un appartamento di via Di Vittorio a Trieste in cui è morta una donna di 51 anni, Monica Battisti, «è ancora in corso». Il sostituto procuratore Matteo Tripani «non ha quindi ancora ricevuto il primo rapporto che chiarisca quali possano essere le cause». Il collega «disporrà l'autopsia sul corpo della donna per vedere se caso mai c'è qualche risposta in più rispetto a quello che già stiamo facendo adesso. C'è quindi un'indagine che prosegue a tutto campo». Lo ha affermato il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, a margine di un incontro in Procura.