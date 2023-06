Incendio in un palazzo di 11 piani a Trieste. Bilancio tragico: una donna di 50 anni morta e il figlio in ospedale. Stabile evacuato

TRIESTE - Due incendi a Trieste con un bilancio tragico: una persona morta e due intossicati. Gli incendi in casa sono stati due, in due punti distinti della città, a due ore di distanza uno dall'altro. Una donna, Monica Battisti, è morta e suo figlio ricoverato in ospedale. È questo il bilancio del rogo divampato in un appartamento nel rione di Poggi Sant'Anna.

Incendio in un palazzo di 11 piani a Trieste

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto ambulanze e auto mediche, oltre ad aver allertato la Polizia di Stato e i vigili del fuoco. Le chiamate di aiuto sono giunte all'alba al Numero unico di emergenza Nue112 del Fvg che le ha trasferite alla sala operativa di secondo livello della Sores. L'incendio - divampato per cause non ancora individuate - si è sviluppato al quinto piano di un edificio in via Di Vittorio costituito da 11 piani. Il figlio della vittima ha 33 anni ed è stato soccorso dai Vigili del fuoco, poi portato in pronto soccorso all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il palazzo dove è divampato l'incendio, alto 11 piani, è stato evacuato

Secondo una prima ricostruzione, tre vigili del fuoco sono rimasti intossicati per aver inalato fumo sprigionato dalle fiamme. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del Comando provinciale di via D'Alviano e della stazione di Muggia.