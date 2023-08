Fiamme in uffici al primo piano di una palazzina della zona industriale. Vigili del fuoco evitano il peggio

TRIESTE - Un incendio è divampato nella mattina di oggi, martedì 29 agosto, negli uffici di via Caboto a Trieste, soprastanti una carrozzeria.

Alle ore 10.45 i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con due squadre, l'autobotte, l'autoscala, il funzionario di guardia e il capoturno per domare le fiamme. Giunti sul posto, i pompieri hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento, sincerandosi che all'interno dei locali non vi fosse nessuno. Al termine dello spegnimento del rogo si provvederà alla completa messa in sicurezza dei locali interessati dall'incendio e della carrozzeria sottostante. Attivata anche un'ambulanza e Polizia Locale, per quanto di competenza.