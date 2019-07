Cesto portabiancheria in fiamme: ​paura nella lavanderia self-service

di E.B.

TRIESTE - Paura in unain zonanella tarda serata di ieri 23 luglio dove sono intervenuti i Vigili del fuoco per un principio d'incendio. Giunti sul posto, hanno trovato un cesto portabiancheria che aveva preso fuoco e hanno dunque provveduto a mettere in sicurezza il luogo. Non sono state coinvolte persone, mentre per le cause dell'evento si segue la pista dolosa.