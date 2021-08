TRIESTE - È un vero e proprio paradosso quello in cui si trova l'imprenditore Riccardo Illy, che insieme ad altri 900 volontari ha partecipato alla sperimentazione del vaccino italiano Reithera. Pur avendo completato il ciclo, afferma in un'intervista al Corriere della Sera, non può avere il Green Pass, che gli è necessario per lavoro.

