Università di Padova e Trieste concordi: l’ideogeno verde è la soluzione ideale per il porto giuliano

TRIESTE - L'idrogeno verde è la soluzione ideale come vettore energetico per le operazioni del porto di Trieste, in base a importanti indici di efficienza energetica, emissioni di gas climalteranti e costi di produzione. Sono arrivati a questa conclusione due gruppi di ricerca delle Università di Padova e di Trieste che hanno valutato la sostenibilità ambientale ed economica dell'idrogeno verde prodotto con elettrolizzatori alimentati da elettricità rinnovabile, rispetto ad altri tipi di idrogeno (grigio, blu e 'grid')

Pubblicato lo studio dell'università di Padova e Trieste

Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Applied Energy, ed è frutto di una collaborazione portata avanti negli ultimi anni dai due gruppi di ricerca coordinati da Alberto Bertucco, professore ordinario di Impianti Chimici a Padova, e da Maurizio Fermeglia, professore ordinario di Principi di Ingegneria Chimica a Trieste.