Guardia di Finanza, nuova vedetta costiera dalle performance elevate

TRIESTE - La flotta navale della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia si arricchisce di una nuova vedetta costiera, la “V.819”, realizzata dal Cantiere Navale “FB DESIGN S.r.l.” di Annone Brianza (LC). La nuova piattaforma, equipaggiata con quattro militari, ha una lunghezza di circa 16 metri (52 piedi), un dislocamento a pieno carico di 20 tonnellate e vanta elevate performance tecnico-nautiche ed operative, tra le quali spicca lo scafo inaffondabile, poiché iniettato con schiuma poliuretanica a celle chiuse (structural foam), l’ottima tenuta al mare, un’autonomia di 11 ore di navigazione continuative ad una velocità di crociera di 30 nodi ed una velocità massima di 54 nodi.



Tali prestazioni sono ottenute grazie alla propulsione di 2 motori Iveco Fpt da 1000 Hp associati ad un sistema di trasmissione ZF Trimax e due eliche di superficie. La vedetta, inoltre, è dotata di sistemi di telecomunicazione e navigazione tecnologicamente avanzati e si distingue per l’innovativa livrea che caratterizza le unità navali del dispositivo di prossimità: scafo di colore grigio con una banda longitudinale giallo-verde che percorre l’intera fiancata su entrambi i lati, da prua a poppa. I colori d’istituto ed il Grifone stilizzato a prua, simbolo araldico della Guardia di Finanza, ne accentuano la riconoscibilità. L’imbarcazione è stata acquisita nell’ambito del progetto di ammodernamento e potenziamento della flotta navale per far fronte, in modo ancora più efficace ed incisivo, ai nuovi compiti esclusivi affidati al Corpo dalle recenti disposizioni normative. © RIPRODUZIONE RISERVATA