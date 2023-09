Il Granchio blu risale l’Adriatico: numerosi esemplari avvistati in Friuli Venezia Giulia, fino a Muggia

TRIESTE - Sempre più a suo agio il granchio blu, il grosso crostaceo originario delle coste atlantiche che quest'estate ha scelto le vacanze adriatiche, per dare sfoggio alle sue abilità natatorie.

Dal Veneto, infatti, qualche esemplare della specie aliena, ha cominciato a migrare nel Friuli Venezia Giulia. Diversi gli avvistamenti nelle coste più orientali del mar Adriatico, dal momento che si è fatto fotograre a Barcola, nei pressi del Cedas, e nella zona di Punta Grossa a Muggia.

Il primo avvistamento in Italia

A riferirlo è la stessa Riserva Marina di Miramare, che specifica come la prima segnalazione documentata in Italia risalga in realtà al 1949 proprio nella nostra regione, a Grado. Di nuovo qui si è rifatto vivo dopo tanti anni, al punto che nel 2015 un esemplare fu catturato vivo e consegnato da alcuni pescatori di Grado a Saul Ciriaco dello staff della Riserva, per poi prendere la volta del Museo di Storia Naturale di Trieste.