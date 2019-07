Giornalismo in lutto: si è spenta Luciana Versi Zambonelli

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - È morta a causa di una malattia69 anni. Tra il 1999 e il 2016 è stata una delle «colonne portanti» dell', attraversando quattro legislature e occupandosi a 360 gradi di tutte le tematiche istituzionali. «Unica donna nella redazione triestina di Arc - ricorda una nota diffusa dall'Agenzia -e cultura ad ampio raggio, Luciana ha apportato all'agenzia una professionalità maturata ai massimi livelli del giornalismo locale di cronaca, inchiesta e approfondimento che, negli Anni 90, l'ha vista anche direttore dell'allora prestigioso settimanaleMai ossequiosa, sempre rispettosa, Luciana Versiche, una volta maturati i requisiti per la quiescenza, aveva lasciato per dedicarsi maggiormente alla vita familiare e all'impegno sociale, in particolare con l'associazione Amici del Cuore di Trieste e con la Fondazione Umberto Veronesi». «A tutti i colleghi - riporta la nota - con, ha sempre trasmesso l'umanità e l'importanza di ogni parola, scritta o verbale che sia, lasciando in dote la dignità dell'impegno quotidiano, il senso di appartenenza a un corpo redazionale e la generosità dell'essere umano. Con questo spirito Agenzia Regione Cronache ricorda Luciana, unendosi al dolore del marito Renzo».