Giocattoli e prodotti elettronici non in regola: sequestrati 107 pezzi

TRIESTE - Nell'ambito dei controlli commerciali a tutela dei consumatori, la Polizia locale ha sequestrato 72 giocattoli e 35 prodotti elettronici non in regola. In questo periodo dell’anno, caratterizzato prevalentemente dalla corsa ai regali in vista dell’arrivo di San Nicolò o da mettere sotto l’albero, soprattutto per i più piccoli, «è importante tutelare i consumatori verificando che gli articoli in vendita nei negozi siano conformi alle normative dell’Unione Europea» si legge nella nota. Il Nucleo di Polizia Commerciale, impegnato su questo fronte, tra i suoi controlli nei pubblici esercizi, ha riscontrato in uno del Borgo Teresiano alcuni prodotti in vendita non in regola sotto il profilo della sicurezza o della completa informazione per il cliente. In particolare sono risultati irregolari 107 prodotti: 35 prodotti elettronici (di cui 10 natalizi) e 10 giocattoli senza l’etichetta in lingua italiana e 62 giocattoli privi del marchio CE.

Tutti gli articoli sono stati posti sotto sequestro e il titolare del pubblico esercizio è stato sanzionato.