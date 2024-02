Sequestrati oltre 200 giocattoli e alimenti per bambini. Non erano conformi alle norme

TRIESTE - Giocattoli e alimenti per bambini non conformi alle norme. La Polizia locale di Trieste ha sequestrato oltre 200 pezzi al termine di un sopralluogo in un supermarket. Nello specifico sono stati rinvenuti 30 prodotti alimentari non conformi alla normativa europea sulle informazioni obbligatorie al consumatore e sull’etichettatura, dieci dei quali risultavano essere riconducibili a latte in polvere per neonati e bambini.

Il controllo sui giocattoli

Inoltre, al fine di effettuare un controllo mirato alla tutela dei dei più piccoli, gli operatori hanno controllato altri articoli per bambini, presenti all’interno del pubblico esercizio, riscontrando la presenza di tredici giocattoli pronti per la vendita senza avere le informazioni e le avvertenze almeno in lingua italiana, come disposto dalla normativa nazionale. I 43 prodotti non conformi sono stati quindi posti sotto sequestro e il titolare sanzionato. Alcuni giorni dopo, il controllo in un diverso esercizio commerciale si è concluso con un altro sequestro, questa volta di 64 giocattoli privi del marchio CE – che garantisce la sicurezza del prodotto – e 128 senza le informazioni e le avvertenze in lingua italiana, previste per legge a tutela del consumatore.

Si raccomanda i genitori di controllare sempre le etichette dei prodotti per bambini al fine di acquistare un prodotto sicuro e privo di controindicazioni.