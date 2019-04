Patron dell'Alma ammette violazioni «Ma è stato per pagare le tasse»

di E.B.

TRIESTE - Ha ammessoe sta fornendo ampia collaborazione agli inquirenti, l 'imprenditore Luigi Scavone, titolare della società Altea, capogruppo della Alma spa, e presidente della Pallacanestro Trieste, arrestato nell'ambito di un'indagine del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Napoli e della Procura partenopea su unaScavone ha anche spiegato come e' entrato in possesso di alcuni beni sequestrati,che complessivamente hanno un valore di 250mila euro, e alcuni Rolex. «Ha ammesso che ci sono state delle violazioni tributarie - spiega il legale di Scavone, avv. Alfonso Furgiuele - ma il denaro è confluito nelle società anche per pagare tutte le tasse. In sostanza, non sono uno strumento di frode. La societa'». L'obiettivo, ora, e' trovare una soluzione rapida e condivisa, per consentire alle societa' di lavorare e garantire gli stipendi