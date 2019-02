Basovizza. Salvini: «I bimbi morti nelle foibe e i bimbi di Auschwitz sono uguali»

SALVINI, BIMBI FOIBE E AUSCHWITZ SONO UGUALI

«I bimbi morti nelle foibe e i bimbi di Auschwitz sono uguali. Non esistono martiri di serie A e vittime serie B». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Basovizza n Giorno del Ricordo. «Non esiste un però per Auschwitz e un però a Basovizza. Sono criminali gli uni e sono criminali gli altri».



«Questa è terra sacra, questa è terra di sudore e di dolore, di onore e di memoria senza però». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando alla Fouba di Basovizza, sul carso triestino, corso della ceriminia solenne n Giorno del Ricordo. «Da ministro - ha detto parlando a braccio e venendo più volte interrotto dagli applausi della folla presente sotto la pioggia - ho il dovere di costruire un futuro e quindi di guardare avanti, e di fare in modo che questa sia una terra di comunità e di fratellanza, di amore di accoglienza» .



SINDACO TRIESTE A BASOVIZZA, DISGUSTO PER CHI NEGA

«Per non tradire ancora gli esuli fiumani, istriani e dalmati è nostro dovere ricordare». Lo ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, oggi a Basovizza nel Giorno del Ricordo. «Ora che la storia ricorda e vede con gli occhi della verità quanto accaduto in queste terre, è con grande disgusto - ha detto - che devo, dobbiamo, subire ancora dei rigurgiti negazionisti da parte di alcune associazioni dell'Anpi e vedere presunti storici negazionisti essere ospitati da realtà vicine all'informazione senza che ci sia un contraddittorio. Vi dico allora che rimuovere il ricordo di un crimine vuol dire commetterlo di nuovo. Il negazionismo può essere considerato lo stadio supremo del genocidio».

ZOCCANO, TRAGEDIA DIMENTICATA. DOVERE RICORDARE

«La tragedia dell'esodo Istriano Fiumano e Dalmata assieme all'orrore delle Foibe, sono stati dimenticati dalla storia per troppo tempo. Onorare la memoria di chi non c'è più, di chi ha lasciato tutto a causa della repressione di quei giorni, è doveroso. Così come è necessario che i nostri figli sappiano quanto è accaduto allora, affinché l'orrore patito non debba più tornare». Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Famiglia e Disabilità, Vincenzo Zoccano, alla cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo, alla Foiba di Basovizza, sul carso triestino.