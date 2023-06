Trieste. Mare e Vitovska, torna il festival dedicato alla "regina" del Carso

TRIESTE - Giunge al traguardo della 17° edizione, "Mare e Vitovska", l'imperdibile evento annuale per tutti i wine lovers, con il vitigno autoctono più celebre del Carso, organizzato dall’Associazione dei Viticoltori del Carso – Kras. La Vìtovska (accento sulla i) è l’emblema del territorio. Vitigno locale nato da un incrocio spontaneo tra la malvasia e la glera, non a caso gli altri due unici vitigni autoctoni a bacca bianca. 26 cantine, oltre 50 vitovske da assaggiare, 5 vignaioli ospiti, un convegno, food, degustazioni guidate e molto altro ancora: tutto questo si terrà in una delle più belle location del Carso, una location unica al mondo: il castello di Duino.

Inoltre, la rassegna offrirà ai partecipanti un’intrigante offerta culinaria a base di ingredienti freschi e locali. Quest’anno ci saranno ospiti importanti al convegno di apertura, che si terrà oggi, venerdi 30 giugno alle ore 15.30, nella sala conferenze del Castello di Duino. Il simposio avrà come argomento di discussione "Vitovska 2050. Un viaggio verso la sostenibilità, lo sviluppo e la collaborazione per il futuro eno-turistico del Carso".