Fedriga: «Risultato oltre ogni aspettativa, contento anche per Lega e FdI. Mi prendo qualche giorno poi la nuova squadra»

TRIESTE - È «un risultato oltre ogni aspettativa. Sono molto contento del risultato della lista "Fedriga Presidente", così come sono contento del risultato della Lega, anche quella sopra le aspettative, e pure di Fratelli d'Italia, cresciuta moltissimo rispetto al 2018». Lo ha detto Massimiliano Fedriga, commentando i primi risultati delle elezioni regionali, durante una passeggiata da casa al Consiglio regionale.

Fedriga ha quindi invitato a non fare paragoni tra il risultato di FdI in Fvg alle politiche (circa il 30%): «Bisogna fare i paragoni sul 2018, FdI nel 2018 era decisamente più bassa. Non si possono paragonare le politiche con le elezioni regionali, è sbagliato farlo, sono contesti totalmente diversi. Penso che FdI invece abbia avuto un ottimo risultato». L'obiettivo per la lista del Presidente, ha osservato, «era di superare la doppia cifra, invece ribadisco che il risultato è sopra, sopra, sopra ogni aspettativa e ringrazio di questo. Mi sembra che tutte le forze politiche di centrodestra, per un verso o per l'altro, comunque hanno avuto un ottimo risultato». «Sono contento di questa riconferma - ha aggiunto - con numeri che sono molto netti. Ringrazio ovviamente della fiducia. Questa fiducia così ampia da parte dei cittadini di questa Regione mi riempie di responsabilità».

I prossimi impegni

«Vi dico la verità: mi prendo qualche giorno di pausa - ha detto Fedriga - Finiti quei giorni farò l'incontro con le forze politiche, così come è successo la scorsa volta, e costruirò la nuova squadra di governo della Regione».