E Fedriga rilancia: «Anche noi vogliamo riaprire il commercio al dettaglio da lunedì 11»

TRIESTE «Ance noi l unedì vogliamo riaprire, ma non proprio con tutto. Abbiamo fatto una proposta molto responsabile: abbiamo detto, partiamo lunedì con il commercio al dettaglio e dal 18 con le attività mancanti » . Così Massimiliano Fedriga , presidente del Friuli- Venezia Giulia, ospite di 24 Mattino su Radio 24. « Ricordo che il commercio al dettaglio è già aperto - aggiunge - le regole che il governo ha giustamente messo per i negozi di abbigliamento per bambini e per le librerie possono valere anche per gli altri, così potremmo permettere lunedì di ripartire a quegli imprenditori che sono pronti a garantire la sicurezza » . Ultimo aggiornamento: 10:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA