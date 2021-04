Gli auguri di Fedriga: «Mi auguro che questa sia l'ultima Pasqua che viviamo in questo modo»

TRIESTE - «Mi auguro che questa sia l'ultima Pasqua che viviamo in questo modo». Così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rivolgendo ai cittadini gli auguri di Buona Pasqua attraverso i microfoni di Radio Punto Zero.



«Faccio i migliori auguri di una serena e Santa Pasqua - ha affermato - e auguro a tutti di poter festeggiare con la famiglia, ove possibile, o per lo meno sentendo la famiglia, con la speranza che la Resurrezione anche testimoniata dalla Pasqua possa essere anche una resurrezione del nostro modello sociale, della nostra comunità e del nostro vivere, ambendo a nulla di straordinario ma semplicemente a un ritorno alla normalità».