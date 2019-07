​Regione, esplode il caso ferie. Consiglio? No, sono tutti in vacanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Agosto, consiglio mio non ti conosco? Verrebbe da parafrasare il noto adagio a postilla di una polemica che ha contribuito ad arroventare la politica regionale, in un momento in cui i picchi di tensione non mancano di certo. La fiammata più alta, l'ha innescata lo stesso presidente della Regione, con un post su Facebook pubblicato a margine del consiglio regionale di lunedì (contrassegnato dal dietrofront sui vitalizi e da una serie di polemiche e ripicche a catena), che ha scatenato una valanga di commenti (a ieri sera se ne contavano oltre trecento e più di duecento condivisioni). «Il Pd in Friuli Venezia Giulia chiede di non fare consiglio regionale ad agosto perché hanno già prenotato i voli per le vacanze... vedete un po' voi...».