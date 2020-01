Offerte per associazione disabili inesistente: multati due finti muti

TRIESTE - Spesso la Polizia Locale esegue controlli sulle persone che fermano i passanti per chiedere una firma a favore di un'associazione di volontariato o simili: nella maggior parte dei casi si tratta di istituzioni della massima affidabilità ma talvolta s'incappa in qualche individuo poco onesto e per nulla altruista. Qualche giorno fa una pattuglia del Nucleo Interventi Speciali ha fermato una coppia di uomini apparentemente muti che, a cenni, si avvicinavano alla gente per la strada e, con la scusa di raccogliere delle firme per un'associazione di sordomuti, chiedevano anche un'offerta. Dal controllo invece è emerso non solo che l'Associazione era inesistente ma che uno dei due aveva ricevuto nel passato recente ben 5 decreti di allontanamento in altrettante città italiane. I due sono stati allontanati dopo avergli contestato un verbale per mendicità molesta, con il sequestro del maltolto. © RIPRODUZIONE RISERVATA