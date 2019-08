Espulsa dall'Italia 11 anni fa per bigamia rientrava su un bus: albanese in carcere

di E.B.

TRIESTE - Due arresti da parte dei Carabinieri nell'ambito dei controlli sulle arterie stradali maggiormente interessate dall'esodo estivo. Il primo, presso l’area di Servizio “Duino Nord”, dove i militari hanno controllato i passeggeri di unappena entrato sul territorio nazionale, tra i quali D.D.L.,, che ha insistito per essere controllata per prima perché impaziente di recarsi al bar per un caffè. L’esuberanza della donna ha però finito per insospettire i Carabinieri, che hanno approfondito i controlli sul suo conto, accertando cheal termine di una singolare vicenda giudiziaria terminata con una sua. In effetti D.D.L., alterando i propri dati anagrafici, era riuscita a contrarre due matrimoni con altrettanti cittadini italiani. I Carabinieri hanno quindi arrestato la donna per il reingresso illegale sul territorio nazionale, mettendola a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che, oltre a convalidare l’arresto, ha concesso il nulla osta all’avvio di un nuovo procedimento finalizzato l’espulsione dall’Italia. Il secondo arresto è stato effettuato durante un altro controllodove una pattuglia di Aurisina ha rintracciato un cittadino romeno di 28 anni, G.L.F., che deve scontare una pena di 4 mesi di carcere per ilcommesso in un cantiere romano nel 2016.