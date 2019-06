Emirates cerca personale di volo: open day all'Hotel Savoia /Come partecipare

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -cerca personale di volo: a, ricorda la compagnia aerea, le selezioni si terranno, alle ore 9, presso l'Hotel Savoia Excelsior Palace. I candidati, che desiderano intraprendere una nuova carriera di volo, possono presentarsi con unin lingua inglese e una foto recente. Per partecipare all'open day, non è richiesta alcuna una registrazione online. Coloro che saranno selezionati, informa il vettore, verranno informati sui tempi per i colloqui futuri.