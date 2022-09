Niente parlamento per Stefano Puzzer, il leader dei portuali No Vax

TRIESTE - Stefano Puzzer, il leader delle proteste No vax e No Green pass in Italia e fondatore del Comitato «La gente come noi», candidato nelle liste di Italexit, il movimento di Gianluigi Paragone, nel collegio di Modena, in Emilia Romagna, non ce l'ha fatta. Italexit non ha superato la soglia di sbarramento e dunque è fuori dal Parlamento. Con Puzzer erano candidati anche gli altri due fondatori del Coimitato "La gente come noì", Franco Zonta (Camera nel collegio plurinominale Fvg) e Andrea Donaggio.