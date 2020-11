Spacciava droga ai minorenni: ragazzo di 18 anni denunciato

TRIESTE - Continua nel rione di San Giovanni l'attività di prevenzione e repressione dei reati connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte della Polizia locale. Qualche sera fa, alcuni operatori in borghese hanno notato un giovane che stazionava nervosamente in viale Sanzio, come in attesa di qualcuno: digitava sul cellulare e subito dopo puntava lo sguardo verso i piani alti di un palazzo. Insospettiti dall'atteggiamento del ragazzo, gli operatori ne hanno dunque osservato i successivi movimenti: poco dopo è stato raggiunto da un coetaneo col quale è entrato in uno stabile e - trascorsi nemmeno 5 minuti - sono usciti dividendosi.

Il ragazzo, in tutta fretta e guardandosi ripetutamente intorno (come per accertarsi di non essere seguito), è salito al volo su un autobus diretto in centro città. Gli investigatori hanno continuato a pedinarlo discretamente fino in piazza Oberdan dove hanno deciso di fermarlo per identificarlo e sottoporlo ad un controllo: è emerso così che si trattava di un minorenne e che era in possesso di più dosi di marijuana occultate all'interno dello zaino. L'attività investigativa messa in moto immediatamente per identificare lo spacciatore, ha consentito qualche giorno dopo di individuarlo nel diciottenne M.C. che è stato denunciato per cessione aggravata di stupefacenti mentre il minore segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.



