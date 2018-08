Sei arresti, 45 kg di droga, smontata rete nigeriana: forniva mezzo Nordest

TRIESTE - Sei stranieri arrestati e ben 45 chili di marijuana sequestrati. Una rete di nigeriani dediti allo spaccio di droga in Friuli Venezia Giulia e in Veneto è stata smantellata al termine di una paziente indagine della Squadra Mobile di Trieste.



Tutto è cominciato, infatti, a Trieste, quando la polizia ha scoperto che A. P. classe 1986, che stazionava nei pressi dell’ospedale Maggiore di Trieste intento, a prima vista, a chiedere l’elemosina, era in realtà uno spacciatore che attendeva i consumatori di marijuana, ai quali cedeva le dosi richieste. La polizia, dopo aver documentato le cessioni e gli acquisti, non si è però fermata all'ultimo anello della catena dello spaccio, e ha messo sott'occhio lo spacciatore per verificare quale fosse il canale di approvvigionamento dello stupefacente che A. P. portava a Trieste. Scoprendoi che questi, con cadenza pressoché quotidiana, andava e tornava da Udine, dove aveva il domicilio, portando con se un determinato numero di pezzi di droga, in ragione del fabbisogno quotidiano



Il 18 Agosto A.P. è stato beccato in possesso di varie dosi di droga pronte per essere cedute ed è stato arrestato. Ma intanto, a Udine, col supporto della Squadra mobile friulana, la polizia individuava un altro nigeriano, dal quale l'arrestato si riforniva; a seguito di una serie di servizi mirati, detto straniero veniva identificato in O. J, classe 1993 che, trovato in possesso di oltre un kg di marijuana, è stato arrestato pure lui. Ricostruendo i contatti di quest'iultimo, si è risaliti ai "grossisti", e ad una serie di importanti sequestri operati con il supporto delle Squadre Mobili di Venezia, Padova e Vicenza.



E così sono stati arrestati a Padova due nigeriani, A. B. classe 1995, con circa 6 kg di marijuana occultati in una valigia e S. P. classe 1994, colto nella flagranza del delitto di detenzione a fini di spaccio di ulteriori circa 6 kg di marijuana; a Mestre è stato individuato e tratto in arresto altro nigeriano, U. D. classe 1988, bloccato mentre trasportava oltre 20 kg di marijuana; infine nella mattinata di oggi 22 agosto, a Vicenza è stato tratto in arresto l'ultimo nigeriano della rete, E. O. classe 1994, il quale deteneva circa oltre 11 kg di stupefacente.

