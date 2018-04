Doppio furto con spaccata nella notte: presi di mira bar e pizzeria

di E.B.

TRIESTE - Notte agitata quella appena trascorsa nel rione di Roiano dove ilsono stati presi di mira dai. Une per quanto riguarda la pizzeria, non è la prima volta che succede.I malviventi hanno manomesso la porta d'ingresso ed una volta entrati nel locale hanno portato via il fondo cassa pari a circa 400 euro. Nel caso del bar Maggio, a fare l'amara scoperta è stato questa mattina il titolare trovando un buco nella parte inferiore della vetrata che si affaccia sulla strada. I ladri già l'avevano danneggiata nei giorni scorsi ma si era ipotizzato un gesto vandalico.Ora sta prendendo corpo l'ipotesi che si sia trattato di un biglietto da visita. Stanotte, infatti, i ladri sono tornati riuscendo a rubare l'incasso, il contenuto delle slot-machine e gratta e vinci per un danno di svariate migliaia di euro. Su entrambi i furti sta indagando la Polizia di Stato.