Trieste. Accoltellata dall'ex mentre tornava a casa: grave 45enne. Lei lo aveva denunciato poche ore prima. Caccia all'aggressore

TRIESTE - Stava tornando a casa quando è stata aggredita da un uomo che le ha sferrato più coltellate e poi è fuggito. E' accaduto ieri sera, proprio nel giorno della Festa della donna, in via del Veltro a Trieste. L'aggressore, secondo quanto ricostruito dalla Polizia grazie anche ad alcune testimonianze, sarebbe il suo ex compagno, un cittadino kosovaro. La vittima è una donna di 45 anni originaria dell'area dei Balcani, che è stata ricoverata all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni. Non rischierebbe però la morte, come riportano il sito del quotidiano Il Piccolo e quello di TriestePrima.

La vendetta

Nell'aggressione la donna avrebbe riportato ferite alla schiena che, secondo quanto si apprende, non avrebbero leso organi letali. Le ferite sarebbero state inferte con un coltello a serramanico. Proprio ieri, secondo alcune indiscrezioni, la donna avrebbe denunciato l'uomo. Un elemento che, se confermato, potrebbe far pensare dunque a una vendetta, qualora fosse accertato che l'ex compagno era al corrente dell'iniziativa legale della donna. L'uomo è fuggito subito dopo l'aggressione, facendo perdere le sue tracce. La Polizia ha immediatamente avviato indagini e sono in corso ricerche.