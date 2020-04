Diportisti, corsa alle barche dall'alba dopo il via libera della Regione

TRIESTE - A mezzanotte è entrata in vigore l'ordinanza n.11 del governatore Massimiliano Fedriga che consente interventi di manutenzione alle barche da diporto e già questa mattina presto numerosi diportisti hanno raggiunto le rispettive imbarcazioni. A decine i triestini si sono ritrovati nei circoli nautici della città e agli ormeggi delle barche e alle darsene per effettuare quegli interventi annuali necessari prima di mettere le imbarcazioni in acqua. Tutti con le mascherine hanno avviato motori, pulito sentine e compiuto gli interventi di rimessaggio, pronti per affrontare la tradizionale gita in barca. Il provvedimento consente anche che le barche possono essere provate in acqua, in un ragionevole raggio. Ultimo aggiornamento: 15:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA