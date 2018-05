Duecento chili di datteri di mare dalla Croazia: tutti sequestrati

di E.B.

TRIESTE - Undallaverso l’Italia è stato sgominato dalla Guardia di Finanza diin sinergia con il personale della Capitaneria di Porto di Trieste. Le Fiamme Gialle hanno intercettato lungo la grande viabilità triestina, e sottoposto a controllo,con targa italiana. All’interno del mezzo erano stipati circa(in prevalenza mitili, ostriche ed altri molluschi bivalvi) di origine e provenienza croata, destinati al mercato nazionale delle pescherie e della ristorazione. L’accurata ispezione del carico ha permesso di riscontrare la mancanza della documentazione commerciale prevista dalla vigente normativa comunitaria, che armonizza e detta le regole per la salvaguardia della “igiene e sicurezza alimentare”, con specifico riferimento al trasporto, all’importazione ed alla commercializzazione di prodotti della pesca destinati al consumo umano. Tra i vari prodotti trasportati, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno trovato anchespecie in via di estinzione di cui è vietata la detenzione e la commercializzazione. Il trasportatore è stato denunciato per il reato di detenzione di esemplari di una specie protetta, con il conseguente sequestro complessivo di(tra i quali i datteri di mare), che immessi sul mercato illegale, avrebbero fruttato un guadagno superiore a 2.500 euro.L’operazione di servizio condotta dai Finanzieri con la collaborazione del personale dellaè solo l’ultima di una serie di controlli su strada portati a termine, con successo, negli ultimi mesi. Dalla scorsa estate sono stati sottoposti a sequestro ingenti quantitativi di prodotti ittici, molto richiesti sul mercato, ma che non potevano essere commercializzati perchédi “rintracciabilità” e di “identificazione” o per divieto assoluto, come nel caso dei datteri di mare. Si tratta, in tutto, di circa 245 chili di “limoni di mare”, di 440 chili di “ostriche comuni”, di 40 chili di “mussoli”, di 371 chili di “tartufi di mare”, di 17,5 chili di “ricci di mare”, di 3,7 chili di “lumache di mare”, di 50 chili di “seppie” e di 2.360 chili di “Oloturie – Cetrioli di mare”. Inevitabili, quindi, le pesanti multe nei confronti degli spregiudicati autisti individuati alla guida dei mezzi e delle relative imprese individuali nazionali destinatarie del pescato, per un ammontare complessivoeuro. In caso di estinzione anticipata, sarà versata nelle casse dell’erario la cifra complessiva di quasi 20.000 euro.