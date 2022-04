Ritornano le crociere con MSC Fantasia: previsti 85mila turisti

TRIESTE - La città dà il benvenvuto a MSC Fantasia, inaugurando la stagione estiva (ogni sabato fino a novembre) che prevede 27 scali e l'arrivo di circa 85mila turisti. In Friuli Venezia Giulia la compagnia effettuerà complessivamente 56 scali per un totale di oltre 160mila turisti. Oltre a Trieste, MSC Crociere schiererà a Monfalcone, anch’esso homeport, MSC Musica per tutta la stagione estiva movimentando 75 mila crocieristi in 29 scali. Con una stazza lorda di 138mila tonnellate, una lunghezza di 333 metri e un’altezza di 67 metri, MSC Fantasia è in grado di accogliere circa 4mila passeggeri che potranno godere delle numerose escursioni previste in città e nei dintorni. La destinazione di Trieste è poi molto gradita ai passeggeri, che potranno scendere autonomamente a terra grazie alle escursioni libere introdotte dalla Compagnia a partire dallo scorso 1° aprile. A Trieste gli ospiti potranno dunque visitare lo spettacolare Castello di Miramare, la residenza di Massimiliano d’Asburgo e Carlotta del Belgio o l’anfiteatro romano ai piedi del Colle di San Giusto, incastonato tra i palazzi moderni di una Trieste dal passato antico. Per chi preferisce un girò in città ci sarà la possibilità di prendere un caffè nella centralissima Piazza dell’Unità o passeggiare lungo le rive del Canal Grande. Per celebrare l’arrivo di MSC Fantasia è stata organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio.