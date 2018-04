Crisi Sertubi: impianto a rischio chiusura, appello dei 70 dipendenti

di E.B.

TRIESTE - Un appello allo Stato perché intervenga nel salvataggio dell'impiantodove vengono lavorati tubi di ghisa per il trasporto idrico. Lo hanno rivolto i circache temono la chiusura definitiva. Di proprietà del colosso indiano, lo stabilimento rischia di perdere un'importante commessa aggiudicatasi con l'Iraq per la mancata attribuzione di prodotto Made in Italy dei tubi che escono dallo stabilimento, e che era una clausola contrattuale della commessa stessa. Una dicitura che ha pesanti conseguenze di natura doganale secondo quanto prevedono le norme Ue. Un mancato accordo in questo senso, per la Rsu significherebbe una quasi condanna per lo stabilimento, unico in Italia nel suo settore. Per il direttore dell'impianto,, «ci sono ancora margini per trattare, ma va fatta una verifica con i tempi. Abbiamo però bisogno di un interlocutore come il Governo, che ci supporti in sede europea».