Covid in Fvg, oggi si registrano 1.474 nuovi contagi e 8 morti Il bollettino

Oggi in Fvg su 5.119 tamponi molecolari sono stati rilevati 300 nuovi contagi (5,86%). Sono inoltre 10.085 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.174 casi (11,64%); tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 148. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

La fascia più colpita è 40-49 (17,84%); oggi si registrano 8 decessi, persone tra 69 e 100 anni. Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.951, di cui 1.221 a Trieste, 2.347 a Udine, 939 a Pordenone e 444 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 316.255, i clinicamente guariti 422, mentre le persone in isolamento scendono a 24.775. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 346.554 persone, di cui75.514 a Trieste, 144.006 a Udine, 83.037 a Pordenone, 38.778 a Gorizia e 5.219 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di uno.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate positività all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; all'Irccs Burlo Garofolo; all'Irccs Cro di Aviano. Infine, relativamente alle residenze per anziani, si registra il contagio di 60 ospiti (di cui 15 a Trieste, 15 a San Giorgio di Nogaro e 11 a Codroipo) e 40 operatori.