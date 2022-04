Omicron - con le sottovarianti Xe e Xj, Delta. Tra i sintomi classici (e maggiormente diffusi) del Covid i sistemi sanitari nazionali dei diversi Paesi ne hanno riconosciuti diversi: febbre, tosse persistente o perdita del gusto o dell'olfatto. E molti altri ne sono stati aggiunti nel corso della pandemia. Tanto che, ad esempio, l'Ssn britannico ha recentemente aggiunti nel novero di quelle ufficiali altri nove. Ma recenti studi e ricerche, sempre in Gran Bretagna, ne hanno individuati ulteriori 6 "insoliti" che riguardano anche gli effetti collaterali del cosiddetto long-Covid.

Variante Xj o ricombinazione? Perché si chiama così e la differenza con la Xe inglese

Si va dalla perdita temporanea dell'udito alle palpitazioni, dalle cosiddette "dita dei piedi Covid" ai problemi alle corde vocali. Ma ecco nel dettaglio, cosa si conosce ad oggi e cosa dicono a riguardo gli studi.

Uno studio della Stanford University dello scorso anno ha scoperto che la variante Omicron potrebbe causare problemi all'orecchio. Alcuni sintomi segnalati dallo studio includono forte mal d'orecchi, intorpidimento dell'orecchio e persino perdita temporanea dell'udito in alcune persone. Condizione che persiste anche dopo che l'infezione è passata.

What does it mean for a virus to become endemic? How long does immunity from vaccination or infection last? Do you still need to wear a mask? And most importantly: When will this all end? https://t.co/bAebmjhdEO#COVID19 #Pandemic

— Stanford Medicine (@StanfordMed) March 11, 2022