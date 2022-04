Covid in Veneto, il virus corre: quasi 9mila contagi e 7 morti. Aumentano anche i ricoveri, record a Padova Il bollettino

Covid in Veneto, continua la crescita dei contagi come riporta il bollettino di oggi, 12 aprile 2022. Sono 8.723 i nuovi casi e 7 i morti in 24 ore. Le persone attualmente in isolamento sono 77.548 e le vittime da inizio pandemia salgono 14.274.

Le province

Padova si conferma ancora una volta la provincia che registra il maggior numero di contagiati nell'arco di 24 ore. I dati nel dettaglio: Padova +1.890, seguita da Vicenza +1.657 e Venezia +1582.

Negli ospedali

Cresce il numero dei ricoverati in area non critica, mentre si registrano piccole variazioni nelle terapie intensive degli ospedali veneti: sono 919 (+38) i malati in area non critica e 44 (-1) quelli in terapia intensiva.

