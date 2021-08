Si buttano in mare per fare il bagno ma la corrente li trascina lontano dalla barca

TRIESTE - Agenti della Polizia su moto d'acqua hanno soccorso nel pomeriggio di ieri due uomini in mare in difficoltà perché la corrente li stava trascinando lontano dall'imbarcazione sulla quale si trovavano. È accaduto nei pressi di Punta Sdobba. Intorno alle 17:30 gli agenti hanno notato due persone in mare che manifestavano difficoltà, sono intervenuti e con qualche problema sono riusciti a issarli a bordo delle moto d'acqua e a riportarli sul natante.

Successivamente è stata ricostruita la dinamica della vicenda: uno dei due uomini si era tuffato per fare un bagno ma la corrente lo ha subito allontanato dall'imbarcazione, allora l'altro si è lanciato in suo soccorso ma a sua volta in breve tempo è stato trascinato lontano dal natante.