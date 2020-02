Coronavirus: al via la sanificazione di autobus, mascherine agli autisti

TRIESTE Sono cominciate le operazioni di sanificazione degli autobus della Trieste Trasporti in considerazione dell'ordinanza emessa dal Ministero della Salute d'intesa con la Regione Fvg, per arginare la diffusione del coronavirus. Da ieri sera - informa una nota dell'azienda - tutti i mezzi saranno quotidianamente disinfettati con prodotti a base di cloro: particolare attenzione sugli autobus sarà dedicata a mancorrenti, prese d'aria e posto di guida. Trieste Trasporti, aggiunge la nota, doterà tutto il personale viaggiante o che abbia rapporti con il pubblico di guanti e mascherina respiratoria con filtro. Ai sensi dell'ordinanza, mascherina e guanti dovranno essere indossati solo nel caso in cui si venisse a contatto con persone in evidente o sospetto stato patologico oppure in presenza di richieste di assistenza. In tutti i casi si provvederà ad allertare il 112. Sono sospesi fino al 1 marzo, in via precauzionale e come da indicazioni, i corsi di formazione e aggiornamento aziendale. © RIPRODUZIONE RISERVATA