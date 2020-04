TRIESTE - Eventualialla misura di contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 «potranno essere eventualmentealle Forze di polizia e alla Polizia Locale affinché possa essere attuata ogni opportuna azione per la piena adesione alla misura».È uno dei punti emersi - riporta una nota della Prefettura di Trieste - dalle consultazioni svolte dal prefetto Valerio Valenti con i vertici provinciali delle Forze di polizia e con le Organizzazioni del settore del commercio di generi alimentari in relazione all'o comunque una protezione a copertura di bocca e naso nei negozi di alimentari, previsto dall'ordinanza emessa dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga.Come ha riferito Valenti, «si tratta di un piccolo ma importante contributo che è richiesto nel vasto e complesso scenario dell'azione posta in essere da tutte le componenti sociali e dai singoli cittadini, anche quale segnale di attenzione verso i lavoratori della filiera alimentare che ci garantiscono gli approvvigionamenti quotidiani». Durante le consultazioni - si legge nella nota - «è stata confermata l'ottima sintonia operativa con i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria che hanno assicurato la massima collaborazione di tutti i gestori dei punti vendita per mettere a disposizione della clientela le protezioni richieste». In tale contesto il Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, a partire dalla prossima settimana, fornirà a tutte le Organizzazioni di categoria oltre cinquemila mascherine per la successiva distribuzione ai propri associati.