La grande generosità del Fvg non si ferma nemmeno di fronte all’emergenza che colpisce anche la nostra regione. Uno spirito di solidarietà nato 44 anni fa quando la terra tremò e il Friuli pianse tante vittime. Vittime che oggi piange la Lombardia, familiari e amici che questa regione accoglierà con lo stesso spirito ricevuto allora, nel momento dell’emergenza. LA MEMORIA DEL FRIULI Non dimentica Gemona, colpita allora e che oggi è pronta ad accompagnare per l’ultimo viaggio le vittime... Ultimo aggiornamento: 07:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA