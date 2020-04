Friuli, nuova ordinanza: sì alle attività motorie senza obbligo di 500 metri. Tutte le novità

UDINE - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato la nuova ordinanza, l'undicesima, che, a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 maggio prossimo, andrà a integrare quella attualmente in vigore (dal 13 aprile).

L'ordinanza introduce misure che allenteranno alcune delle restrizioni precedentemente in essere: agli esercizi commerciali verrà consentita la possibilità di effettuare il servizio take away, ma con ordinazione da remoto; saranno permesse inoltre le prestazioni di carattere artigianale per la manutenzione di imbarcazioni da diporto; via libera anche alle attività motorie individuali nel comune di residenza, senza l'obbligo di mantenersi entro i 500 metri dal proprio domicilio.

A partire dal 27 aprile sarà inoltre possibile effettuare, direttamente o avvalendosi dell'opera di artigiani, interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio e attività di sistemazione delle darsene.

