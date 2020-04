Normale detergente spacciato per disinfettante: la Gdf ne sequestra 18mila litri

GORIZIA - La Guardia di Finanza di Voghera (Pavia) ha sequestrato circa 18mila litri di liquido detergente che veniva spacciato per disinfettante da un'azienda d Bosnasco, nel Pavese, che sulla carta doveva produrre gel utile per eliminare il Coronavirus da mani e superfici.



Alla ditta gli investigatori sono arrivati dopo un controllo su strada effettuato in provincia di Gorizia dai militari della Compagnia di Monfalcone, tanto che le indagini sono state coordinate dalla Procura di Gorizia. La Gdf ha trovato, poi, nell'azienda 21.600 flaconi, stipati su 38 bancali, di prodotti pronti per la vendita e non conformi alla normativa sanitaria per un valore di 200mila euro. Tutti con etichette create ad hoc per indurre in errore l'acquirente. Il titolare dell'impresa è stato denunciato per frode in commercio in concorso con un'altra persona che aveva già acquistato i prodotti per rivenderli. Ultimo aggiornamento: 19:27