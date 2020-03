Causa emergenza da Coronavirus, in Friuli Venezia Giulia da ieri la chiusura di tutte le fabbriche non legate a prodotti essenziali è diventata una realtà e contemporaneamente nelle stanze della Regione si poneva un quesito: con il fermo dell’economia caleranno gli introiti per il bilancio regionale, che in virtù delle compartecipazioni sulle imposte, a partire dall’Iva, paga in autonomia i costi del sistema sanitario (ormai al 60% del bilancio regionale), dei trasporti regionali, degli enti locali. Come... Ultimo aggiornamento: 07:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA