Europei, la polizia aumenta i controlli anti covid per la finale di domenica sera

TRIESTE - Saranno potenziati in vista della finale degli Europei di calcio i controlli sul territorio a Trieste. In occasione del match di domenica sera, in cui l'Italia sfiderà una tra Danimarca e Inghilterra per il titolo continentale, la Questura metterà in campo risorse aggiuntive per il mantenimento dell'ordine e il rispetto della normativa anticovid. Ieri sera si sono protratti a lungo i festeggiamenti in centro città dopo la vittoria degli Azzurri contro la Spagna. Cori, caroselli, gruppi di tifosi con bandiere tricolori hanno festeggiato l'approdo in finale dell'Italia. Centinaia le persone radunate in piazza Unità. Per alcuni minuti il traffico lungo le Rive è stato bloccato dai tifosi in festa che si sono riversati in strada, poi la circolazione è ripartita. Alla Questura non sono giunte particolari segnalazioni di disordini durante la serata.