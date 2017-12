"Commissiona" 200 grammi di hashish da spacciare: arrestato

di E.B.

TRIESTE - Commissionava la droga da spacciare. Un cittadino afghano di 29 anni - residente a Trieste - è stato arrestato dagli agenti della sezione "contrasto al crimine diffuso" in quanto sospettato di aver commissionato una partita di hashish da spacciare in città. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Trieste, su richiesta della Procura della Repubblica, che coordina le indagini. Nell'ambito dei, lo scorso 9 novembre, gli investigatori della Squadra Mobile avevano arrestato in flagranza di reato un cittadino pachistano di 26 anni per trasporto e detenzione di. Lo stupefacente trasportato era destinato all'afghano che aveva incaricato, a sua volta, dell'acquisto il pachistano. Il 29enne era già stato denunciato lo scorso 24 ottobre per aver venduto una dose di hashish e il 30 ottobre per aver ceduto tre stecche dello stupefacente a una. Da qui la richiesta di misura cautelare da parte della Procura e l'arresto dell'uomo.