Cliente colpito da una mazza da baseball: bar chiuso per 3 giorni

TRIESTE - Il Questore di Trieste Giuseppe Petronzi ha dispostodi via G. Carducci, 17 divenuto teatro di una violenta lite avvenuta tra un dipendente del locale ed un avventore, colpito conin custodia all’interno del bar. L’episodio, accaduto il 16 novembre scorso, ha messo alla luce una gestione del locale inadeguata, posto che è stato accertato che la presenza molesta dell’aggredito all’interno del bar si è protratta per ore, periodo in cui lo stesso avrebbe anche minacciatoall’interno della sala, senza che nessuno dei dipendenti abbia provveduto a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, preferendo agire di propria iniziativa con. E’ stato rilevato, altresì, che i dipendenti del bar non hanno informato della lite la titolare dell’esercizio, in quel momento assente, essendo la stessa venuta a conoscenza di quanto accaduto soltanto il giorno successivo con comunicazione della Polizia, ciò a riprova dell’insufficiente controllo della stessa sull’attività posta in essere dai propri dipendenti.