Clandestini nel furgone: passeur inseguito e arrestato

TRIESTE - Stava trasportando a bordo di un’autovetturafatti entrare nel territorio nazionale in modo irregolare. Per questo motivo, un cittadino kosovaro 30enne, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e indagato perè stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura. L’operazione di polizia è il risultato di una serie di controlli messi in atto dalla Questura al fine di prevenire e contrastare l’attività criminale tesa a favorire l’ingresso clandestino di cittadini irregolari all’interno dello Stato. L'episodio risale alle serata del 20 febbraio scorso quando un equipaggio, posizionato sul, ha notato transitare in ingresso in Italia un’autovettura con targa italiana, con a bordo quattro individui, oltre all’autista. Il veicolo è stato seguito sino a raggiungere il tratto autostradale in zona San Giovanni di Duino - direzione Venezia – dove è stato fermato per eseguire il controllo dello stesso e degli occupanti. All’interno dell’autovettura, oltre al conducente, c'erano quattro cittadini kosovarientrati irregolarmente in Italia, per alcuni dei quali era già stato emesso provvedimento di inammissibilità in area Schengen da parte della Svizzera e dell’Ungheria. I quattro irregolari sono stati denunciati e il conducente arrestato poiché colto in flagranza del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ora si trova al carcere del Coroneo.