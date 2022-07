Charlize Theron a Trieste, sono iniziate le riprese di "The old guard 2". Attesa anche Uma Thurman

TRIESTE - Charlize Theron è in città. Questa mattina, 4 luglio, sono cominciate le riprese di "The old guard 2" e il set è stato posizionato lungo le Rive a Trieste. Nel cast, oltre a Theron, anche Chiwetel Ejiofor, già presente nel capoluogo friuliano, e Uma Thurman che dovrebbe arrivare a breve assieme a Luca Marinelli. "The old guard 2" è il sequel del film girato per Netflix la cui regia è affidata, in questo caso, a Victoria Mahoney, e la cui uscita è prevista per il prossimo anno.