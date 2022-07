Charlize Theron strega l'Ariston. La cronaca della seconda serata

SANREMO - Questa sera si esibiranno i dieci big in gara che non hanno cantanto nella serata inaugurale di ieri. Gli ospiti saranno l'attrice Charlize Theron, Conchita Wurst, Biagio Antonacci e la comapgnia americana Pilobolusche.

Per la parte comica Angelo Pintus mentre il ciclista Vincenzo Nibali ricorderà la partenza del Giro d'Italia.

LA CRONACA DELLA SERATA

Ore 00.14 Conchita Wurst new look. «Non importa da dove vieni o come ti mostri, conta chi sei e io sono questo». Conchita Wurst, la drag queen austriaca con la barba che ha vinto l'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, porta questa sera all'Ariston il suo messaggio di apertura alla diversità e viene accolta dagli applausi dopo l'esibizione sulle note di 'Heroes'. Carlo Conti, che si rivolge a Conchita chiamandola Tom (Neuwirth il cognome all'anagrafe), le chiede se la barba l'abbia aiutata nella vittoria all'Eurovision, e Conchita risponde: «Sì, senza non sarei stata la stessa». In abito super scollato, corpetto chiaro e gonna lunga blu, con la barba e i capelli più corti rispetto alla vittoria all'Eurovision, Conchita mostra poi, su invito del conduttore, la figura femminile che porta tatuata sulle spalle: «È mia madre, si chiama Helga». Entra poi in scena Emma, che regala a Conchita un mazzo di fiori: «All'Eurovision c'ero anch'io: sono arrivata 21/a - ironizza la cantante - è stato bellissimo».

Ore 23.55 Nibali ricorda Falcone e Borsellino. Il corridore siciliano Vincenzo Nibali, vincitore dell'ultimo Tour de France, ospite questa sera al Festival di Sanremo 2015, parla della sua carriera, del Giro d'Italia, ma anche degli eroi antimafia della sua terra: Falcone e Borsellino. «La mia canzone di Sanremo - dice Nibali rispondendo al conduttore Carlo Conti - è 'Pensà di Fabrizio Moro, è dedicata anche a due persone importanti come Falcone e Borsellino che ogni giorno noi tutti ricordiamo»

23.32 Biggio si scusa: "Mi è scappato coj...". I Soliti Idioti dovevano autocensurarsi sulla parolaccia inserita nel testo della canzone («coglioni»), ma - complice l'emozione o l'audio che forse non arrivava bene - a Fabrizio Biggio il turpiloquio è scappato nell'ultima strofa. «Scusate», ha detto rivolgendosi al pubblico e a Carlo Conti lasciando il palco alla fine dell'esibizione.

Ore 23.25 Omaggio a Mango e flop Pintus. Un doveroso omaggio a Mango, altro grande scomparso di recente. E la gara continua con un’altra veterana sanremese, Irene Grandi: affidabile come sempre, ma non decisiva. Già, abbiamo ascoltato tre quarti dei brani in gara e quello/i a cui potresti già affidare le stimmate del vincente, ancora non c’è. Nemmeno il concorrente Lorenzo Fragola, direttamente da XFactor, chiarisce le idee con la sua «Siamo Uguali». Non convince la platea l'esibizione del comico Pintus: un altro flop per i comici del Festival.

Ore 23 Tutta d'oro vestita, con tanto di strascico, anche Rocio Munoz Morales racconta questa sera l'emozione di ieri all'Ariston: »Quando ho visto Al Bano e Romina, che ascoltavo sempre da bambina in Spagna, ho pensato a una favola, in cui il principe arriva con il cavallo bianco. E come si dice dalle mie parti: vissero felici e mangiarono pernici«. Poi l'omaggio a Mango, con un passo a due con Fabrizio Mainini sulle note di 'Lei verra», con tanto di lacrime finali.

Ore 22.45 È il momento della prima regina della serata, la bellissima Charlize Theron: racconta delle sue passioni musicali (gli U2 e Ramazzotti), del senso del suo lavoro, della sua condizione di donna, dei suoi amori, di madre single, del suo impegno in Africa. Il Festival prende quota , specie quando l’attrice sudafricano-americana ricorda la figura di Nelson Mandela da molto vicino («mi rovesciò dello sciroppo sulla statuetta dell’Oscar, la lasciai così»). Conti la bacia a nome di tutti gli italiani.

Ore 22.30 Cantano i «Tre tenori del pop», i ragazzi del «Volo», tra i preferiti dei bookmaker per l’alloro finale. La loro formula operistico-leggera viene confermata anche all’Ariston: vedremo se piacerà davvero così tanto.

Ore 22.15 Biagio Antonacci infiamma la platea dell'Ariston. Il cantautore milanese, per la prima volta a Sanremo in veste di superospite, ha entusiasmato il pubblico esibendosi in un medley di alcuni dei suoi più grandi successi, «Se io se lei», «Dolore e forza», «Pazzo di lei» e «Sognami». Applausi a scena aperta per il cantautore milanese, che si è esibito insieme a quattro fisarmonicisti. In platea anche molti volti noti, tra cui Alba Parietti e Massimo Giletti, sorpresi a cantare dalle telecamere. Biagio ha poi voluto fare un omaggio a Pino Daniele cantando «Quando». Al termine della sua performance, il cantautore ha scambiato sul palco qualche battuta con Carlo Conti, concludendo con un'esortazione alla speranza: «Ci riempiono la testa con l'amicizia, l'amore, ma la speranza è tutto -ha detto Biagio- non è l'ultima a morire, ma è la prima a nascere».

Ore 22.10 Emozioni all'Ariston. Biagio Antonacci ricorda Pino Daniele con "Quando" una delle canzoni più conosciute dell'artista napoletano da poco scomparso.

Ore 22.00 Qualche minuto di Joe Bastianich come ospite. Poi hanno cantato Anna Tatangelo (Libera), Raf (Come una favola).

Ore 21.52 Emma: "Emozionante il duetto con Arisa".«Il momento più emozionante di ieri? Sicuramente la scala, perchè il menisco non è partito, e poi il duetto con Arisa, con l'omaggio ai grandi della musica italiana». Emma, sorridente e in rosso («Mi sono travestita da Rocio»), ha inaugurato così la sua seconda serata all'Ariston. La sua prima presentazione della serata: Anna Tatangelo

Ore 21.40 Hanno cantato i primi tre big della serata: Nina Zilli (Sola), Marco Masini (Che giorno è), Anna Tatangelo (Libera)

Ore 21.30 Arisa: "Al Bano mi sembrava innamorato di Romina". Il momento più emozionante della puntata, a parte la discesa della scala, è stato il ritorno di Al Bano e Romina. Mi domandavo se lui fosse ancora innamorato di lei e mi sembrava di si». Ancora in versione sexy, in abito lungo nero e trasparenze che lasciano poco all'immaginazione, Arisa ha aperto così la sua seconda serata da valletta del Festival di Sanremo, prima di presentare Marco Masini, secondo Campione in gara dopo Nina Zilli.

Ore 21.22 Enrico Nigiotti, nella seconda sfida della sera, passa il turno tra le Nuove Propostecon il brano Qualcosa da decidere. Battuta Chanty, con Ritornerai. Il voto di pubblico e sala stampa ha stabilito la vittoria del cantautore toscano, ex di Amici, con il 58% delle preferenze. Nigiotti tornerà sul palco dell'Ariston venerdì per le semifinali

Ore 21.12 I KuTso, nella prima sfida della sera, passano il turno tra le Nuove Proposte con il brano Elisa. Battuto il 17enne rapper Kaligola, il più giovane in gara con Oltre il giardino. Il voto di pubblico e sala stampa ha stabilito la vittoria della band con il 59% delle preferenze. I KuTso torneranno sul palco dell'Ariston venerdì per le semifinali.

Ore 20.55 Dopo l'esibizione dei primi dieci Campioni, ieri, i dieci di questa sera completano la lista. Arrivano Nina Zilli (Sola), Marco Masini (Che giorno è), Anna Tatangelo (Libera), Raf (Come una favola), Il Volo (Grande amore), Irene Grandi (Un vento senza nome), Biggio e Mandelli (Vita d'inferno), Lorenzo Fragola (Siamo uguali), Bianca Atzei (Il solo al mondo) e Moreno (Oggi ti parlo così). E a proposito di big, in programma anche un omaggio a Pino Donaggio, un pezzo di storia del festival e della musica italiana, per i cinquant'anni della sua partecipazione con Io che non vivo: la cantò in gara nel 1965, non vinse ma diventò un cult.

Ore 20.45 E' cominciata la seconda serata di Sanremo con la presentazione di Carlo Conti.