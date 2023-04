Il Castelletto di Miramare riapre i battenti: nuovo look e visite guidate

TRIESTE - Un taglio del nastro molto atteso da cittadini, turisti e appassionati: il Castelletto di Miramare, situato nel cuore del Parco a picco sul golfo triestino, è stato restituito alla cittadinanza con una breve cerimonia che si è svolta ieri, 28 aprile. Minuzioso è stato il suo restauro, iniziato nel 2021. Si tratta di un vero e proprio castello in miniatura ed è l'edificio più antico del Parco di Miramare. Un edificio che ospitò saltuariamente, fino al 1860, il principe Massimiliano d'Asburgo e la sua consorte Carlotta del Belgio, in attesa che fosse completato il Castello vero e proprio. In scala ridotta, infatti, il Castelletto di Miramare ha lo stesso stile della dimora nobiliare voluta da Massimiliano.



La memoria recente ricorda l'edificio, nella sua veste di colore giallo ocra, ergersi dominante in un punto panoramico a picco sulla baia di Grignano. Progettato da Carl Junker, nel 1856, fu il primo edificio realizzato nel comprensorio. Il Castelletto riapre ora, dopo un lungo e impegnativo restauro che non ha alterato in alcun modo le caratteristiche originarie dell'edificio e, anzi, ha permesso di svelarne e rivalutare alcune delle sue peculiarità. Grazie a questo intervento gli spazi del Castelletto che si sviluppa su due piani - saranno nuovamente fruibili per il pubblico, che potrà ammirarlo con visite guidate dedicate periodiche.