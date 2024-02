Trieste. Due medaglie d'argento per l'atleta paralimpico dei pompieri Marco Frank: prossimo step è Parigi 2024

TRIESTE - Il canottiere Marco Frank del gruppo sportivo vigili del fuoco Ravalico di Trieste sfiora il tetto del mondo. In occasione dei campionati mondiali di indoor rowing, in corso di svolgimento a Praga, l'atleta paralimpico dei canottieri Ravalico ha conquistato medaglie d'argento sia nella gara sui 2000 metri che nella regata sprint, tenutasi oggi 24 febbraio, sulla distanza dei 500 metri. Meno di tre secondi distanziavano Frank dall'inglese Gallagher, vincitore ieri del titolo mondiale sui 2000 metri, e solamente un soffio dallo slovacco Lackovič che quest'oggi ha superato l'atleta triestino di soli 6 decimi di secondo.

La competizione in corso di svolgimento nella capitale Ceca, che vede al via più di 2000 atleti provenienti da 50 nazioni, è valevole anche come campionato continentale e quindi Marco Frank raddoppia la soddisfazione personale, del gruppo sportivo Vvf Ravalico e della Federazione Italiana Canottaggio con i due titoli di vice campione europeo. Questi risultati sono uno stimolo notevole per il portacolori biancorosso Marco Frank all'inizio di una lunga e impegnativa stagione agonistica che mira alle paralimpiadi di Parigi 2024.